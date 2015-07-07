Моя улица: что изменится в Москве после масштабной реконструкции

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
Более 40 столичных улиц, переулков и проспектов реконструируют до конца года в рамках городской программы "Моя улица". По словам Сергея Собянина, работы должны завершить в сентябре. Город ожидают расширение и благоустройство тротуаров, создание велодорожек, ремонт фасадов и освещения, посадка зелени и благоустройство скверов и дворов. M24.ru расскажет от том, как изменится Москва после масштабной реставрации.
Как изменится центр мегаполиса
Огромное внимание в рамках программы уделяется центру города. Новый облик обретут Новодевичья набережная, Большая Якиманка, Сретенка, улицы Большая и Малая Никитские, Спиридоновка, Малая и Большая Бронные, Мясницкая и другие исторические места. На них появится больше цветов, велодорожек и лавочек.
Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
Улицы выбирались путем голосования в системе электронных референдумов "Активный гражданин". Там же прошло и голосование по выбору вариантов будущего благоустройства улиц (дизайн лавочек, уличных фонарей и другое).
После проведения работ по благоустройству все улицы сохранят свой исторический облик. В центре города будет красивая художественная подсветка, появятся торшеры в историческом стиле, который был присущ столице.
В рамках программы преобразится и Новодевичья набережная. Архитекторы начали там работы в середине мая, а уже осенью по обновленному тротуару пройдут первые пешеходы. В будущем сквере у Новодевичьего монастыря, помимо новых скамеек, клумб и велодорожек, планируют восстановить советский памятник "Миру – мир".
Улица Большая Полянка из одноуровневой превратится в многоступенчатую. В будущем пешеходные зоны здесь изменятся до неузнаваемости, появятся цветы и деревья, скамейки и элегантные фонарные столбы, а провода, натянутые между столбами в воздухе, переместятся под землю. При этом проезжая часть меньше не станет, только на несколько сантиметров сократится полоса для общественного транспорта.
Сейчас ведутся работы по благоустройству Триумфальной площади. Их запустили в конце мая, а завершить планируют к Дню города. Перекрывать движение автомобилей между 1-ой Брестской и Тверской на время строительных работ не планируется. После реконструкции этот проезд уберут и Триумфальная площадь станет полностью пешеходной.
Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
На месте проезда, вдоль здания Минэкономразвития, останется парковка на 14 мест, которую также планируется огородить боллардами, то есть антипарковочными столбиками.
Часть площади будет спускаться к зданию министерства в виде широкой лестницы. Планируется, что ступеньки и пандус будут с подогревом. На Триумфальной хотят разместить три открытых павильона с качелями, а также информационные киоски, кафе и лавочки, которые можно будет передвигать.
Лавочки и цветы должны появиться на Большой Якиманке, Новокузнецкой, Большой Полянке, Сретенке. На них появятся современные элементы, например, ориентиры для незрячих пешеходов и деревья с подсветкой. Кроме того, в рамках программы реконструируют исторические градообразующие улицы – Большую и Малую Никитские, Спиридоновку, Малую и Большую Бронные, Мясницкую и другие.
Транспортные развязки
Масштабная реконструкция ожидает и семь вылетных магистралей:
- Варшавское шоссе;
- Каширское шоссе;
- Можайское шоссе;
- Рязанский проспект;
- Щелковское шоссе;
- Ленинградский проспект;
- Ярославское шоссе.
Геопластика на Варшавском шоссе. Фото представлено мэрией
Там проведут общие работы по благоустройству. Будет отремонтирована проезжая часть, тротуары уложат асфальтом и плиткой. Вдоль дорог обустроят бордюры, постригут газоны. На месте неухоженных холмов появится искусственный зеленый рельеф – геопластика. Тротуары вдоль Можайского шоссе замостят разноцветной плиткой, мосты украсят контейнерным озеленением. На Ленинградском проспекте благоустроят аллеи и скверы.
Общая площадь благоустройства вылетных магистралей составит почти 550 гектаров, стоимость – 8,6 миллиардов рублей. Работы планируется завершить к 20 августа.
Кроме того, крупные транспортные развязки на пересечении МКАД и вылетных магистралей украсят архитектурно-художественной подсветкой. Световое оформление получат и дома, которые находятся рядом с магистралями. Вдоль трасс положат разноцветную плитку, сделают геопластику – искусственные холмы, а на мосты повесят кусты в контейнерах.
Развязка и дома на Щелковском шоссе. Фото представлено мэрией
О программе
Как говорилось ранее, по программе "Моя улица" в 2015 году новый облик получат более 40 улиц общей протяженностью 106 километров.
В этот список вошли семь вылетных магистралей (Варшавское, Каширское, Ленинградское, Ярославское, Можайское, Щелковское шоссе и Рязанский проспект), а также 37 центральных улиц, являющихся либо продолжением вылетных магистралей (Люсиновская, Большая Тульская, Большая Ордынка, проспект Мира, Стромынка и другие), либо историческими градообразующими улицами Москвы (Большая и Малая Никитские улицы, Спиридоновка, Малая и Большая Бронные, Мясницкая, Новодевичья набережная, Триумфальная площадь и другие).
На данный момент программа является крупнейшим проектом благоустройства региона. Ее цель – создать в городе благоприятную среду для пешеходов и велосипедистов. На столичных улицах отведут место для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки, обустроят парковочные места, улучшат уличное освещение, установят урны и лавочки. Также программа предусматривает создание удобной системы городской навигации, дополнительное озеленение, ремонт фасадов зданий и демонтаж избыточной и незаконной наружной рекламы.
Еще одна важная цель программы – повышение доступности и безопасности столичных улиц. Там также создадут комфортные условия для отдыха и встреч москвичей, будет упорядочено парковочное пространство.
По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, москвичи с пониманием отнеслись к масштабной реконструкции десятков городских улиц. Он отметил, что из-за реконструкции бывает затруднено движение по центральным улицам, но это временные трудности.
M24.ru предлагает вниманию читателей список улиц, подлежащих реконструкции в этом году.
- Тверская – от Охотного Ряда до Пушкинской площади;
- Солянка;
- Таганская;
- Фрунзенская набережная;
- Большая Никитская;
- 1я Тверская-Ямская
- Сретенка;
- Большая Полянка;
- Новослободская;
- Большая Ордынка;
- Новодевичья набережная;
- Большая Бронная;
- Малая Бронная;
- Лубянский проезд;
- Большая Якиманка;
- Новокузнецкая;
- Лужнецкий проезд;
- Новодевичий проезд;
- Хамовнический Вал;
- проспект Академика Сахарова;
- Яузская;
- Малая Никитская;
- Николоямская;
- Хохловский переулок;
- Долгоруковская;
- Петровский переулок;
- Солянский проезд;
- Мясницкая;
- Большой Златоустинский переулок;
- Верхняя и Нижняя Радищевские;
- Якиманский проезд;
- Спиридоновка;
- Успенский переулок;
- Серафимовича.