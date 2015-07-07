Моя улица: что изменится в Москве после масштабной реконструкции

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Более 40 столичных улиц, переулков и проспектов реконструируют до конца года в рамках городской программы "Моя улица". По словам Сергея Собянина, работы должны завершить в сентябре. Город ожидают расширение и благоустройство тротуаров, создание велодорожек, ремонт фасадов и освещения, посадка зелени и благоустройство скверов и дворов. M24.ru расскажет от том, как изменится Москва после масштабной реставрации.

Как изменится центр мегаполиса

Огромное внимание в рамках программы уделяется центру города. Новый облик обретут Новодевичья набережная, Большая Якиманка, Сретенка, улицы Большая и Малая Никитские, Спиридоновка, Малая и Большая Бронные, Мясницкая и другие исторические места. На них появится больше цветов, велодорожек и лавочек.

Улицы выбирались путем голосования в системе электронных референдумов "Активный гражданин". Там же прошло и голосование по выбору вариантов будущего благоустройства улиц (дизайн лавочек, уличных фонарей и другое).

После проведения работ по благоустройству все улицы сохранят свой исторический облик. В центре города будет красивая художественная подсветка, появятся торшеры в историческом стиле, который был присущ столице.

В рамках программы преобразится и Новодевичья набережная. Архитекторы начали там работы в середине мая, а уже осенью по обновленному тротуару пройдут первые пешеходы. В будущем сквере у Новодевичьего монастыря, помимо новых скамеек, клумб и велодорожек, планируют восстановить советский памятник "Миру – мир".

Улица Большая Полянка из одноуровневой превратится в многоступенчатую. В будущем пешеходные зоны здесь изменятся до неузнаваемости, появятся цветы и деревья, скамейки и элегантные фонарные столбы, а провода, натянутые между столбами в воздухе, переместятся под землю. При этом проезжая часть меньше не станет, только на несколько сантиметров сократится полоса для общественного транспорта.

Сейчас ведутся работы по благоустройству Триумфальной площади. Их запустили в конце мая, а завершить планируют к Дню города. Перекрывать движение автомобилей между 1-ой Брестской и Тверской на время строительных работ не планируется. После реконструкции этот проезд уберут и Триумфальная площадь станет полностью пешеходной.

На месте проезда, вдоль здания Минэкономразвития, останется парковка на 14 мест, которую также планируется огородить боллардами, то есть антипарковочными столбиками.

Часть площади будет спускаться к зданию министерства в виде широкой лестницы. Планируется, что ступеньки и пандус будут с подогревом. На Триумфальной хотят разместить три открытых павильона с качелями, а также информационные киоски, кафе и лавочки, которые можно будет передвигать.

Лавочки и цветы должны появиться на Большой Якиманке, Новокузнецкой, Большой Полянке, Сретенке. На них появятся современные элементы, например, ориентиры для незрячих пешеходов и деревья с подсветкой. Кроме того, в рамках программы реконструируют исторические градообразующие улицы – Большую и Малую Никитские, Спиридоновку, Малую и Большую Бронные, Мясницкую и другие.

Транспортные развязки

Масштабная реконструкция ожидает и семь вылетных магистралей:

Варшавское шоссе;

Каширское шоссе;

Можайское шоссе;

Рязанский проспект;

Щелковское шоссе;

Ленинградский проспект;

Ярославское шоссе.

Там проведут общие работы по благоустройству. Будет отремонтирована проезжая часть, тротуары уложат асфальтом и плиткой. Вдоль дорог обустроят бордюры, постригут газоны. На месте неухоженных холмов появится искусственный зеленый рельеф – геопластика. Тротуары вдоль Можайского шоссе замостят разноцветной плиткой, мосты украсят контейнерным озеленением. На Ленинградском проспекте благоустроят аллеи и скверы.

Общая площадь благоустройства вылетных магистралей составит почти 550 гектаров, стоимость – 8,6 миллиардов рублей. Работы планируется завершить к 20 августа.

Кроме того, крупные транспортные развязки на пересечении МКАД и вылетных магистралей украсят архитектурно-художественной подсветкой. Световое оформление получат и дома, которые находятся рядом с магистралями. Вдоль трасс положат разноцветную плитку, сделают геопластику – искусственные холмы, а на мосты повесят кусты в контейнерах.

О программе

Как говорилось ранее, по программе "Моя улица" в 2015 году новый облик получат более 40 улиц общей протяженностью 106 километров.

Что благоустроят по программе "Моя улица"

В этот список вошли семь вылетных магистралей (Варшавское, Каширское, Ленинградское, Ярославское, Можайское, Щелковское шоссе и Рязанский проспект), а также 37 центральных улиц, являющихся либо продолжением вылетных магистралей (Люсиновская, Большая Тульская, Большая Ордынка, проспект Мира, Стромынка и другие), либо историческими градообразующими улицами Москвы (Большая и Малая Никитские улицы, Спиридоновка, Малая и Большая Бронные, Мясницкая, Новодевичья набережная, Триумфальная площадь и другие).

На данный момент программа является крупнейшим проектом благоустройства региона. Ее цель – создать в городе благоприятную среду для пешеходов и велосипедистов. На столичных улицах отведут место для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки, обустроят парковочные места, улучшат уличное освещение, установят урны и лавочки. Также программа предусматривает создание удобной системы городской навигации, дополнительное озеленение, ремонт фасадов зданий и демонтаж избыточной и незаконной наружной рекламы.

Еще одна важная цель программы – повышение доступности и безопасности столичных улиц. Там также создадут комфортные условия для отдыха и встреч москвичей, будет упорядочено парковочное пространство.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, москвичи с пониманием отнеслись к масштабной реконструкции десятков городских улиц. Он отметил, что из-за реконструкции бывает затруднено движение по центральным улицам, но это временные трудности.

M24.ru предлагает вниманию читателей список улиц, подлежащих реконструкции в этом году.