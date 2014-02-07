Власти одобрили проект реконструкции входа в Парк Горького

"Москва в цифрах": Реконструкция главного входа в Парк Горького

Департамент культурного наследия Москвы выдал разрешения на реконструкцию Ансамбля главного входа в Парк Горького, Ленинской площади и еще 9 зданий.

"В период с 3 по 7 февраля 2014 года выдано 10 заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

В частности, одобрены работы по реставрации и приспособлению для современного использования Ансамбля главного входа Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, а также преобразована Ленинская площадь.

Отметим, что входная группа (пропилея) в парка была построена в 1955 году и находится в статусе выявленного объекта культурного наследия.

Ранее уже были отреставрированы главные ворота парка. Однако часть строений вокруг главных ворот находится в аварийном состоянии. Хуже всего приходится фундаментам и кровле некоторых зданий, оградам и балюстраде Ленинской площади.

Согласно плану реставрации, будут воссозданы ранние планировочные решения комплекса. Архитектурному облику зданий вернут оформление 50-х годов. Будут отреставрированы гербы, наличники, гирлянды, венки и другие элементы.

При этом комплекс приспособят под современные нужды. Так, в пропилеях появятся выставочные помещения, а на кровле расположится обзорная площадка. После реставрации здесь появится музей истории парка.

Кроме парка Горького работы по реконструкции одобрены в церкви Всех Святых на Кулишках, комплексе "Дома правительства" на улице Серафимовича, гостинице В.А.Кокорева и церкви Ивана Предтечи под Бором.

Также департаментом поручено разработать проект реставрации Братских келий и Архиерейских палат Собора Богоявленского монастыря.