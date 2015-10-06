Два здания будут изъяты в связи с реконструкцией Волоколамского шоссе

Столичные власти изъяли два здания для реконструкции Волоколамского шоссе, от МКАД до Ленинградского шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что здания общей площадью 690 квадратных метров находятся по адресу Волоколамское шоссе, дом 65А, строение 5 и строение 8. В зданиях располагалось публичное акционерное общество "Межрегиональное бюро кадастровых работ".

Как реконструируют Волоколамское шоссе

Раннее сообщалось, что в связи с реконструкцией магистрали будет изъят земельный участок площадью 4 тысяч 317 квадратных метров.

Подлежащий изъятию участок, расположен по адресу: Волоколамское шоссе, владение 90, корпус 2, и в настоящее время предоставлен в аренду "Макдоналдсу" сроком до 22 сентября 2046 года.

Напомним, в настоящее время ведется строительство Волоколамского путепровода по направлению в центр города, который состоит из трех транспортных сооружений – автодорожного (174 метров) и трамвайного (100 метров) путепроводов, а также технологической эстакады (100 метров).

В конце сентября Сергей Собянин открыл движение по эстакаде, построенной на пересечении Волоколамского шоссе и проезда Стратонавтов около метро "Тушинская". По его словам, это один из важнейших объектов строительной программы 2015 года.