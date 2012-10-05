Форма поиска по сайту

05 октября 2012, 17:15

Общество

Фестиваль древнерусской реконструкции пройдет в парке "Сокольники"

Фото: runejar.com

В выходные, 6 и 7 октября, в парке "Сокольники" пройдет фестиваль "Зазимье. Древнерусская осень". Посетители парка могут принять участие в исторической реконструкции IX-XI веков. Организовал фестиваль Центр живой истории "Рунеяр".

По информации пресс-службы парка, зазимье – это древнерусское название октября. Гости фестиваля смогут узнать, как одевались на Руси 1000 лет назад и как выглядел средневековый походный лагерь.

В выходные в "Сокольниках" откроется древнерусская ярмарка и пройдут мастер-классы по народным ремеслам.

Кроме того, в программе фестиваля зрелищные битвы и поединки, выступление фолк-музыкантов, соревнования по скандболу и многое другое.

реконструкция парк Сокольники ярмарки фестивали и праздники

