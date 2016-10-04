Ремонт в театре "Современник" закончат к декабрю 2017 года

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Ремонт в здании театра "Современник" на Чистопрудном бульваре планируется завершить к декабрю 2017 года. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Все проектные работы проведены, проектные решения все сделаны, получены все необходимые допуски", – цитирует его Агентство "Москва".

Кибовский отметил, что "проект дорогостоящий". Он также добавил, что создание современного театра в историческом помещении на Чистых прудах – довольно сложная задача. По словам Кибовского, подрядчик обещал приложить все усилия, чтобы все запланированные работы были выполнены качественно и в срок.

На реконструкцию здания театра из бюджета выделили около двух миллиардов рублей. Генеральным подрядчиком ремонта стало АО "Ренессанс-реставрация".

Последняя реконструкция здания проводилась 40 лет назад. Согласно отчету БТИ, здание театра изношено более чем на 60 процентов, а его оборудование – от 50 до 70 процентов. Будущий подрядчик должен будет заменить инженерное оборудование здания.