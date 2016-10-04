Утвержден проект реконструкции кинотеатра "София" на востоке столицы

Фото: archsovet.msk.ru
Кинотеатр "София" на востоке столицы переоборудуют в районный культурно-развлекательный центр, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Проект реконструкции, разработанный архитектурно мастерской "Сергей Киселев и партнеры", был утвержден в ведомстве.
В обновленной "Софии", расположенной на пересечении Сиреневого бульвара и 9-й Парковой улицы, будет четыре наземных этажа. Кинокомплекс разместится на самом верху, на третьем этаже расположатся выставочные пространства, киоски и фудкорт. На первом и втором оборудуют магазины, киоски и кафе. В здании предусмотрены две группы эскалаторов и лифтов.
Общая площадь реконструируемого здания составит 57,5 тысячи квадратных метров. На минус втором этаже разместится паркинг на 286 машино-мест с заездом с 9-й Парковой улицы, на минус первом – супермаркет и магазины. Главный вход спроектирован с угла здания и имеет полукруглый навес и остекление почти во всю высоту фасада, переходящего в витрины полностью прозрачного первого этажа.
Внешне обновленная "София" будет похожа на другие проекты, реализуемые компанией ADG Group в рамках общегородской программы по реконструкции советских кинотеатров. В качестве материала будут использованы глазурованные керамические панели, алюминиевые кассеты, гранитные плиты. На фасаде округлых очертаний разместится медиаэкран и надпись с названием центра.
В конце ноября 2014 года компания ADG Group выиграла аукцион по продаже 39 московских кинотеатров, предложив стартовую цену в 9,57 миллиарда рублей.
В состав лота, помимо кинотеатра "София" вошли "Ангара", "Аврора", "Алмаз", "Ашхабад", "Баку", "Байконур", "Бирюсинка", "Будапешт", "Витязь", "Варшава", "Волга", "Волгоград", "Восход", "Высота", "Звездный", "Керчь", "Киргизия", "Комсомолец", "Ладога", "Марс", "Мечта", "Нева", "Орбита", "Орион", "Патриот", "Первомайский", "Прага", "Планета", "Рассвет", "Рига", "Родина", "Саяны", "Солнцево", "Таллин", "Улан-Батор", "Экран", "Эльбрус", "Янтарь".
Все кинотеатры построены в период с 1938 по 1988 годы, и большая часть из них не функционирует. Они расположены в восьми административных округах Москвы, в основном в спальных районах.