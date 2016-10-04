Утвержден проект реконструкции кинотеатра "София" на востоке столицы

Фото: archsovet.msk.ru

Кинотеатр "София" на востоке столицы переоборудуют в районный культурно-развлекательный центр, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Проект реконструкции, разработанный архитектурно мастерской "Сергей Киселев и партнеры", был утвержден в ведомстве.

В обновленной "Софии", расположенной на пересечении Сиреневого бульвара и 9-й Парковой улицы, будет четыре наземных этажа. Кинокомплекс разместится на самом верху, на третьем этаже расположатся выставочные пространства, киоски и фудкорт. На первом и втором оборудуют магазины, киоски и кафе. В здании предусмотрены две группы эскалаторов и лифтов.

Общая площадь реконструируемого здания составит 57,5 тысячи квадратных метров. На минус втором этаже разместится паркинг на 286 машино-мест с заездом с 9-й Парковой улицы, на минус первом – супермаркет и магазины. Главный вход спроектирован с угла здания и имеет полукруглый навес и остекление почти во всю высоту фасада, переходящего в витрины полностью прозрачного первого этажа.

Внешне обновленная "София" будет похожа на другие проекты, реализуемые компанией ADG Group в рамках общегородской программы по реконструкции советских кинотеатров. В качестве материала будут использованы глазурованные керамические панели, алюминиевые кассеты, гранитные плиты. На фасаде округлых очертаний разместится медиаэкран и надпись с названием центра.