Пушкинский музей реконструируют в 2023 году

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Российское правительство решило изменить сроки завершения реконструкции государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, перенеся их на три года. Соответствующий документ, подписанный Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте кабмина.

Ранее планировалось завершить все работы в 2020 году. Однако сроки изменили из-за необходимости соблюдения этапов реализации проекта и перемещения музейных фондов из главного здания в новые и реконструируемые только после их ввода в эксплуатацию.

После реконструкции площадь здания музея на улице Волхонка,12 планируется увеличить до 25,9 тысячи квадратных метров.

Строительство инженерных сетей планируется завершить в 2022 году. Депозитарно-реставрационный центр музея планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.