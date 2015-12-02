Фото: stroi.mos.ru

В театре Табакова установят уникальную сцену-трансформер, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, сцена-трансформер – это главная изюминка театра. Ее можно увеличивать путем добавления пространства авансцены.

"Дополнительная площадь высвобождается, когда под сцену механически перемещаются первые четыре ряда зрительских кресел в партере. В систему сценического оборудования также войдет поворотное кольцо, поворотный круг и нескольких подъемных площадок", – сказал Бочкарев.

Глава ведомства сообщил, что в этом году планируется завершить строительство театра Табакова. А в следующем году театр полностью введут в эксплуатацию.

"Сейчас в театр поставлена вычислительная техника, завезена часть мебели, ведётся монтаж театрально-зрелищного оборудования и оборудования пищеблока. Музыкальные инструменты закуплены и находятся на складах поставщика", – заключил Бочкарев.

Ранее m24.ru сообщало, что реконструкция театра под руководством Олега Табакова завершается. Проект предполагает оснащение театра современным звуковым, световым и сценическим оборудованием, соответствующим самым высоким мировым стандартам.

Кроме современного сценического оборудования театр будет оснащен необычной системой виртуальной акустики помещения. Она служит для создания необходимого акустического пространства и объема в помещениях любого типа.

Система позволяет воспроизводить и перемещать по всему помещению любой необработанный сигнал. Это может послужить, например, для перемещения звука вслед за артистом на сцене. Все настройки и эффекты системы можно независимо контролировать по всему помещению и даже в отдельных его зонах.

Еще одной особенностью данной системы является использование микрофонов, с помощью которых можно вовлечь присутствующую публику в акустическое пространство.

Отметим, что в театре уже выполнена отделка театральных помещений и монтаж верхней механики сцены. В настоящее время проводится монтаж нижней механики сцены, а также расстановка мебели и приемка помещений. Полностью завершить отделочные работы планируется в конце ноября, а все оборудование будет смонтировано до конца года.