Фото: ТАСС/Сергей Мамонтов
Реконструкция здания газеты "Правда" начнется не ранее 2018 года, сообщает Агентство "Москва".
По словам главы оргкомитета конкурса на проведение работ Сергея Георгиевского, головное здание, которое является памятником архитектуры и конструктивизма не входит в конкурс, потому что очень старое и ценное.
Точные сроки проведения работ определят сами победители конкурса, который завершится в феврале 2017 года.
Здание будет реконструировано таким образом, чтобы максимально сохранить его исторический вид. Также предполагается, что здание станет частью нового общественного центра, который планируется построить на месте промзоны и старых жилых домов в районе станции метро "Савеловская".