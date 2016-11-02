Фото: ТАСС/Сергей Мамонтов

Реконструкция здания газеты "Правда" начнется не ранее 2018 года, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы оргкомитета конкурса на проведение работ Сергея Георгиевского, головное здание, которое является памятником архитектуры и конструктивизма не входит в конкурс, потому что очень старое и ценное.

Точные сроки проведения работ определят сами победители конкурса, который завершится в феврале 2017 года.