02 ноября 2016, 13:07

Общество

Реконструкция здания газеты "Правда" начнется не ранее 2018 года

Фото: ТАСС/Сергей Мамонтов

Реконструкция здания газеты "Правда" начнется не ранее 2018 года, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы оргкомитета конкурса на проведение работ Сергея Георгиевского, головное здание, которое является памятником архитектуры и конструктивизма не входит в конкурс, потому что очень старое и ценное.

Точные сроки проведения работ определят сами победители конкурса, который завершится в феврале 2017 года.

Здание газеты "Правда" построили в 1930 году. Здание спроектировали из двух массивных корпусов, составляющих архитектурный ансамбль. Более низкий корпус отвели под типографию (именно там сейчас располагается объединенная редакция "Москва Медиа"), а в другом расположилось издательство. В 2006 году конструкция сильно пострадала от пожара.

Здание будет реконструировано таким образом, чтобы максимально сохранить его исторический вид. Также предполагается, что здание станет частью нового общественного центра, который планируется построить на месте промзоны и старых жилых домов в районе станции метро "Савеловская".

