Москвичи выберут проект торгового комплекса на месте рынка "Садовод"

Фото: dtu.mos.ru

Москвичи смогут выбрать планировку нового торгового комплекса, который будет построен на месте рынка "Садовод". Опрос на эту тему проводит столичный департамент торговли и услуг. Также можно высказать пожелание по поводу внешнего вида фасада здания.

Предложения принимаются до 1 декабря по адресу - rynok.sadovod@gmail.com.

Ранее сообщалось, что в рамках реконструкции рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы построят "Птичий рынок". Концепцию развития нового комплекса разработал его арендатор. Торговый центр появится на месте старого "Птичьего рынка". Его сделают максимально удобным и комфортным для посетителей. Кроме того, на месте существующих административных зданий построят отдельно стоящий трехэтажный капитальный паркинг на 1887 машино-мест.

"Новое здание "Птичьего рынка" площадью более 42 тысяч квадратных метров будет оборудовано современными ветеринарными лабораториями, а также парковкой на 800 машино-мест. Строительство нового комплекса "Птичьего рынка" позволит сделать приобретение животных более комфортным и безопасным", - сообщили в департаменте торговли и услуг.

Останутся на месте рынка и помещения для оптово-розничной торговли. Для продавцов построят трехэтажное здание площадью 97 тысяч квадратных метров. В рамках проекта все строящиеся объекты обеспечат подъездными путями.

Напомним, что "Садовод" – один из крупнейших и самых посещаемых рынков столицы – серьезно пострадал в результате пожара 20 октября. Возгорание случилось в павильоне, где продают строительные материалы.