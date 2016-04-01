Подземную часть зданий Гохрана отреставрируют

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Подземную часть комплекса зданий Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) впервые за последние 40 лет ждет реконструкция. Как сообщает Агентство "Москва", в зданиях пройдут работы по гидроизоляции и защите от грунтовых вод.

Также будут автоматизированы процессы хранения и транспортировки единиц фонда. По словам начальника управления делами Гохрана Георгия Лосаберидзе, это делается для того, чтобы исключить риски повреждения материальных ценностей при транспортировке, а также повысить производительность труда персонала при совершении операций, связанных с объектами хранения.

Кроме того, в ходе работ укрепят бетонные конструкции и основания грунтов, устроят водоотведения подземных вод от подземной части здания. Все работы должны пройти в 2016 году.

Гохран был создан в 1920 году для "централизации, хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей". Сортировкой и первичной обработкой алмазного сырья он начал заниматься в 1950-е годы после того, как СССР приступил к активной разработке алмазных месторождений в Якутии. Сегодня соответствующие услуги предоставляются Гохраном на коммерческой основе.

Накануне сообщалось, что в 3-м Кадашевском переулке восстановят два исторических здания. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным.

В настоящее время эти нежилые здания по адресу 3-й Кадашевский переулок дом 3, строение 1 и дом 7 находятся в руинированном состоянии и представляют опасность для граждан. Наземная площадь зданий не превышает 1,2 тысячи квадратных метров. Предельная высота – не более 13 метров.