Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Вело/Мото

31 июля 2014, 12:22

Брендированные велодорожки помогут сэкономить деньги москвичей

реклама налоги велодорожки проекты мэрия бренды спонсоры социальная сфера вело/мото

В Москве планируют создать брендированные велодорожки

В Москве могут появиться брендированные велодорожки, которые будут строиться за счет спонсоров и безвозмездно передаваться городу. За это компании-инвесторы смогут использовать их как рекламную площадь.

Появление брендированных велодорожек на улицах города позволит сэкономить налоговые отчисления москвичей в бюджет столицы, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" руководитель движения "Русвелос" Петр Дворянкин.

"Эта идея хороша тем, что она позволит привлечь коммерческие структуры и сэкономить налоговые отчисления москвичей в бюджет города. Международный опыт показывает, что когда к подобным работам подключаются коммерческие структуры, то это положительно влияет на качество производимой продукции. С этой точки зрения я поддерживаю эту идею", - пояснил он.

Однако, по словам Дворянкина, проект не должен выходить за рамки здравого смысла: "У пользователей "рекламные" велодорожки не должны вызывать раздражения. Коммерческому бренду будет не выгодно тратить деньги и рекламировать себя подобным образом, если это будет вызывать только раздражение у потенциальных покупателей".

Ссылки по теме

Он добавил, что эта идея перспективная и правильная. "Главное, не подкачать с реализацией проекта", - подытожил руководитель движения "Русвелос".

Как пишут "Известия", в настоящее время проект находится на обсуждении в мэрии. В частности, предполагается покраска велодорожек в корпоративный цвет, нанесение логотипа спонсора, а также возможно согласование других рекламных конструкций.

Ранее M24.ru сообщало, что на Бульварном кольце планируют создать сеть велодорожек протяженностью свыше 7 километров. Для этого сократят проезжую часть на одну полосу, ликвидируют часть парковочных мест, а также установят парковочные столбики.

На Бульварном кольце появится сеть велодорожек

Сюжет: ВелоМосква: где кататься в городе

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать