Брендированные велодорожки помогут сэкономить деньги москвичей

В Москве планируют создать брендированные велодорожки

В Москве могут появиться брендированные велодорожки, которые будут строиться за счет спонсоров и безвозмездно передаваться городу. За это компании-инвесторы смогут использовать их как рекламную площадь.

Появление брендированных велодорожек на улицах города позволит сэкономить налоговые отчисления москвичей в бюджет столицы, заявил в эфире радиостанции "Москва FM" руководитель движения "Русвелос" Петр Дворянкин.

"Эта идея хороша тем, что она позволит привлечь коммерческие структуры и сэкономить налоговые отчисления москвичей в бюджет города. Международный опыт показывает, что когда к подобным работам подключаются коммерческие структуры, то это положительно влияет на качество производимой продукции. С этой точки зрения я поддерживаю эту идею", - пояснил он.

Однако, по словам Дворянкина, проект не должен выходить за рамки здравого смысла: "У пользователей "рекламные" велодорожки не должны вызывать раздражения. Коммерческому бренду будет не выгодно тратить деньги и рекламировать себя подобным образом, если это будет вызывать только раздражение у потенциальных покупателей".

Он добавил, что эта идея перспективная и правильная. "Главное, не подкачать с реализацией проекта", - подытожил руководитель движения "Русвелос".

Как пишут "Известия", в настоящее время проект находится на обсуждении в мэрии. В частности, предполагается покраска велодорожек в корпоративный цвет, нанесение логотипа спонсора, а также возможно согласование других рекламных конструкций.

Ранее M24.ru сообщало, что на Бульварном кольце планируют создать сеть велодорожек протяженностью свыше 7 километров. Для этого сократят проезжую часть на одну полосу, ликвидируют часть парковочных мест, а также установят парковочные столбики.