Столичные рекламщики провели митинг и пригрозили забастовкой

Сотрудники рекламных агентств считают, что власти поступают несправедливо, освобождая город от наружной рекламы. Митинг "рекламщиков" собрал около 200 человек. Но, как выяснили корреспонденты "Москвы 24", многие из них были просто массовкой

В центре столицы прошел митинг против новых правил в рекламной отрасли Москвы. Речь идет о размещении наружной и широкоформатной рекламы.

Сейчас столичные власти активно освобождают город от незаконно установленных баннеров, щитов и навесных конструкций. Сотрудники рекламных агентств считают, что принятые в июле этого года правила несправедливы и приведут к неравенству. Митинг прошел около памятника "Героям революции 1905-1907 гг." и собрал около 250 человек.

Как выяснилось позднее, многие из пришедших оказались специально нанятой массовкой и даже не знали, чему посвящен митинг.

Организатор мероприятия, директор рекламного агентства "Паномедиа" Александр Каспирович произнес речь, в которой пообещал осенью устроить 3-тысячную демонстрацию, а собравшиеся вздернули на бутафорских виселицах заранее приготовленные чучела, символизировавшие "беззаконие, произвол и несправедливость", после чего мирно разошлись.