Герб и флаг Москвы запретили использовать в рекламе

Фото: ТАСС

Столичные власти запретили использование городской символики в коммерческой рекламе.

Единственным видом рекламы, где можно демонстрировать герб и флаг Москвы, а также воспроизводить гимн города, остается социальная реклама.

Кроме того, герб и флаг Москвы запретили наносить на дорожное покрытие, тротуары, пешеходные зоны и велодорожки.

Ранее сообщалось, что столичные герб и флаг запретят использовать в продукции эротического и порнографического содержания. Таким образом, символику города исключат из порнофильмов и эротических брошюр.

Предпринимателям, если они желают использовать в наименовании юридических лиц словесные символы города, придется проходить процедуру согласования названия с Геральдическим советом Москвы.

Обращение можно будет подать в свободной форме. Оно должно содержать информацию о планируемом наименовании юридического лица, а также сведения о нахождении и целях деятельности компании. На согласование отводится 30 календарных дней с момента поступления сообщения.

Ранее портал M24.ru сообщал, что в подъездах жилых домов почти во всех районах Москвы появились рекламные объявления сервисных центров (компьютерная помощь, "муж на час", организация переезда и так далее), которые якобы имеют отношение к районным властям или рекомендованы ими. На некоторых объявлениях был герб столицы. При этом на самом деле ни к ДЕЗам, ни к окружным или районным властям эти компании никакого отношения не имеют.

Как сообщили Федеральной антимонопольной службе, подобные прямые указания на "принадлежность к государству" наказуемы.