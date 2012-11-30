Москва заработает на рекламе на остановках 1,2 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

ГУП "Мосгортранс" выставил на аукцион рекламные площади для 7705 остановочных павильонов на 2013-2017 годы. Общая минимальная сумма лотов составляет 1,2 млрд рублей.

Согласно новой конкурсной документации, количество остановок увеличилось на две тысячи штук. По мнению специалистов, это связано со сносом остановочно-торговых модулей, которые вывели из города вместе с киосками.

Размещать на остановках рекламу можно будет как размером 1200х1800 мм, так и в соответствии с разрешительной документацией. Авансовые платежи в городской бюджет рекламщики должны будут перечислять один раз в три месяца - в размере 25% от годовой стоимости размещения, пишут "Известия".





Эксперты отмечают, павильонами в центре города и на прибыльных магистралях, таких как Ленинский и Кутузовский проспекты, проспект Мира и часть Профсоюзной улицы, владеют коммерческие компании, а не ГУП "Мосгортранс".

