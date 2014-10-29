В Госдуме предложили ввести налог на иностранные слова в рекламе

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

В Госдуму внесен законопроект, который вводит сбор за использование в рекламе латинского шрифта и наименований на иностранном языке.

Авторами инициативы выступили депутаты от трех парламентских фракций — КПРФ, "Единой России" и ЛДПР.

Новые требования распространятся на компании и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории России. Размер сбора будет устанавливать правительство, однако депутаты предлагают учитывать, в частности, размер выручки рекламодателей.

В пояснительной записке отмечается, что на российском рынке присутствует много товарных брендов и знаков, обозначаемых латинскими буквами и словами на иностранном языке. При этом владельцы этих знаков и производители товаров под этими брендами имеют российское происхождение, а их продукция распространяется на территории России.

По мнению депутатов, "подобная практика создает ложные предпосылки для восприятия такого товара или самих компаний как иностранных", кроме того, "создается впечатление, что производители проявляют неуважение к русскому языку".

В действующем законодательстве уже есть ряд ограничений, связанных с использованием в рекламе слов на иностранном языке, в частности, не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации.

Добавим, что в среду Совет Федерации одобрил законопроект о снижении громкости рекламы на радио и ТВ. В июне документ был одобрен Госдумой в I чтении, а второе и третье он прошел 24 октября.

Согласно закону, рекомендации в области нормирования звуковых сигналов в телерадиовещании разработает Минкомсвязи России, а методики измерения уровня громкости звука рекламы в теле- и радиопрограммах подготовит ФАС. Она также будет следить за исполнением закона.