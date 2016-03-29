Обзор СМИ: Рост кредитования физических лиц и частная скорая помощь

Фото: m24.ru

Кредитование физических лиц в феврале 2016 года оживилось

В феврале 2016 года в России выдали 1,66 миллиона кредитов, что на 49 процентов больше по сравнению с февралем прошлого года, передает "Коммераснтъ" со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Также выросла и выданная сумма на 59 процентов до 210,3 миллиарда рублей.

За исключением ипотечных кредитов, все виды новых займов в годовом выражении растут второй месяц после двух лет падения. Во многом это объясняется тем, что на первый квартал 2015 года пришелся пик отказа граждан от новых кредитов. Автокредитование выросло больше других видов займов.

Минздрав обсудит возможность сделать скорую помощь частной

До начала лета Минздрав по поручению президента рассмотрит вопрос о передаче функций скорой помощи частным компаниям, пишет "Коммерсантъ". Пилотные проекты такого типа в регионах ведомство запустило еще в 2013 году – по оценкам региональных минздравов, использование частного транспорта позволило сократить время прибытия скорой к пациентам.

Пилотные проекты по внедрению частной скорой помощи Минздрав начал в Чувашии, Марий-Эл, Пермском крае, Архангельской, Вологодской и Кировской областях.

Выбор застройщика могут ограничить электронным аукционом

Типовые строительные контракты надо заключать после электронных аукционов, пишут "Ведомости" со ссылкой на замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрея Цариковского. Сейчас госзаказчик обязан выбирать на электронных аукционах подрядчика только на работы до 150 миллионов рублей.

ФАС пока не оформил идею в окончательный законопроект. По данным Минэкономразвития, строительные работы – основное, что покупает государство. В прошлом году их приобрели на 2,07 триллиона рублей – 39 процентов госзаказа. На электронные аукционы в 2015 году пришлось 52 процентов госзакупок, согласно данным zakupki.gov.ru.

Туроператоры считают, что пик кризиса пройден

В России вырос индекс предпринимательской уверенности в сфере туризма, сообщают "Ведомости". По данным Центра конъюнктурных исследований при Высшей школе экономики, индекс прибавил 12 процентных пунктов в I квартале 2016 года, достигнув значения 9 процентов по сравнению с октябрем–декабрем 2015 года. В I квартале 2015 года индекс составлял 25 процентов.

"Начало текущего года не сопровождалось новыми неприятностями, и, возможно, по этой причине градус пессимизма респондентов заметно снизился", – заявил директор центра Георгий Остапкович. По его словам, 2015 год стал кризисным для туристической отрасли, когда закрыли наиболее популярные направления массового заграничного туризма – Египет и Турция.

Правительство решило увеличить сборы с букмекеров в 100 раз

Правительство готовится обложить новым налогом букмекерские конторы и тотализаторы ради пополнения дефицитных региональных бюджетов, передает РБК. Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, букмекерские конторы и тотализаторы должны будут ежемесячно платить по 2,5–3 миллиона рублей за возможность принимать ставки в интернете. Это в 100 раз больше действующего налогового минимума, который разрешено взимать с букмекеров и тотализаторов регионам.

РБК предполагает, что новая поправка может идти вразрез с мораторием президента на повышение налогов для бизнеса. В декабре 2014 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил гарантировать неухудшение налоговых условий для бизнеса до 2018 года.

Разработку Mail.Ru проверят за упоминание Великой Отечественной войны

Создатель игры "Armored Warfare: проект "Армата" Mail.Ru Group получил запрос от ФАС, сообщает РБК. Ведомство просит объяснить упоминание Великой Отечественной войны в рекламе. ФАС действует по запросу физического лица.

В Mail.Ru Group уверены: запрос инициирован конкурентом. Компания должна дать письменные пояснения по поводу использования в рекламе слогана "Твой дед освободил мир, твой отец защитил мир, что сделаешь ты?".

Правительство обсуждает введение наказания за опасное вождение

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести еще одно широкое обсуждение термина "опасное вождение" и лишь затем решать включать ли его в Правила дорожного движения, пишет "Российская газета".

"Тема острая. Поэтому предлагаю, прежде чем менять правила, еще раз подвергнуть эти формулировки публичным обсуждениям с участием экспертов открытого правительства и общественных организаций", – заявил Дмитрий Медведев.

По словам первого заместителя премьера Игоря Шувалова, термин "опасное вождение" используется в мировой практике. В частности, в США и Великобритании. При этом наказание за нарушение бывает разное – от 5 тысяч долларов штрафа до лишения свободы.

Застройщиков могут обязать возводить переходы через железную дорогу

Застройщиков жилья и коммерческой недвижимости могут обязать возводить безопасные пешеходные переходы через железную дорогу, передает "Российская газета". Об этом изданию рассказал председатель комиссии по законодательству Московской городской думы Александр Семенников.

Законопроект призван сократить число количество несчастных случаев на железнодорожных путях. По данным Семеникова, только в прошлом году под колесами поездов погибли 154 человека и еще 261 человек получили ранения. "Это огромные потери. И все потому, что жилья в свое время вблизи железнодорожных путей понастроили, а как людям безопасно их переходить, никто не подумал", – подчеркнул депутат.

На сегодня в Москве насчитывается 65 оборудованных пешеходных переходов через железную дорогу. При этом за последние шесть лет световой и звуковой сигнализацией оборудованы всего 18 переходов.