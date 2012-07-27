Рекламные конструкции города могут оборудовать GPS-датчиками

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы рассматривают возможность оборудования датчиками GPS всех рекламных конструкций в городе. Об этом газете "Известия" рассказал глава московского департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

Эта мера может быть введена для того, чтобы рекламные конструкции имели более четкую привязку к системе координат. Пока бизнесмены, чиновники и ГИБДД по-разному понимают, где именно должен находиться объект. Отклонения достигают 20–50 метров, из-за чего при установке щитов и стендов нередко возникают конфликты.

По словам Владимира Черникова, проект находится в стадии разработки. Пока требование о датчиках планируется включить в конкурсную документацию при проведении новых аукционов на установку рекламных объектов.

Глава департамента добавил, что ведомство в ближайшее время будет подключено к городской системе видеонаблюдения. Это позволит дистанционно отслеживать незаконные конструкции. Сейчас выявлением нелегальных щитов занимается подведомственное учреждение департамента — ГКУ "Горинфор", но этот контроль "носит условный характер".

В июле 2012 года мэрия опубликовала проект новых правил установки и эксплуатации наружной рекламы в Москве. Когда проект будет утвержден, на его основе разработают общегородскую схему размещения рекламы. Как сообщают эксперты, в ней предполагается указывать географические координаты конструкций. Благодаря этому город сможет создать точную карту рекламных объектов.

Однако, по мнению гендиректора исследовательской компании "ЭСПАР-Аналитик" Андрея Березкина, для геопривязки необязательно оснащать датчиком GPS каждый рекламный щит. "Достаточно один раз снять координаты и внести их в техническую документацию, — объяснил он. — Оборудовать датчиками имеет смысл только движущиеся объекты".

В компании Russ Outdoor высказывают мнение, что оснащение рекламных конструкций датчиками GPS потребует "значительных вложений и приведет к неоправданному повышению стоимости конструкций". По информации "Известий", оснащение датчиками всей городской "наружки" обойдется примерно в 100 миллионов рублей. Кроме того, несколько миллионов уйдет на создание электронной карты рекламных объектов и системы их мониторинга. "Причем эти расходы в конечном счете лягут на плечи потребителей товаров и услуг", — считает источник в компании.