Госдума запретила рекламу на объектах культурного наследия

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Госдума приняла во втором и третьем чтении правительственный законопроект, который запрещает размещать рекламу на объектах культурного наследия, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Речь идет об объектах, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры. Всего в столице более восьми тысяч таких объектов.

Законопроект позволит сохранить исторический облик зданий и сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия. Он не коснется наружной рекламы культурно-просветительских и зрелищных мероприятий, которая должна привлечь публику на такие объекты. Также запрет не распространится на упоминание о спонсоре этих мероприятий, если оно занимает не более 10 процентов рекламной площади.

Ранее выданные разрешения на установку рекламных конструкций будут действовать до истечения срока, на который они выданы.

Запрет распространится на памятники, ансамбли и их территории, за исключением территорий достопримечательных мест.

"Они могут включать участки с различным режимом использования, например, сельхозземли, земли населенных пунктов, лесного и водного фонда или особо охраняемые территории, – пояснил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов. – Требования к размещению рекламы в таких местах будут установлены в Градостроительном регламенте".

Напомним, 14 июня 2013 года в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций, согласно которой количество мест для рекламы сокращено более чем на 30 процентов, а в центральной части города – на 70 процентов.

Впервые за 20 лет столицу поделили на 14 зон, а рекламу на них размещают после проведения открытых аукционов. Вся реклама, не соответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года.

Новые правила будут вводятся постепенно: внутри Садового кольца – до 1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного кольца – до 1 января 2015 года, в границах МКАД – до 1 июля 2016 года.

Согласно правилам, в зонах, находящихся под охраной ЮНЕСКО (Московский Кремль, Новодевичий монастырь, "Коломенское"), запрещена любая реклама, кроме афишных стендов с информацией о репертуарах театров, спортивных и массовых мероприятий.

Власти планируют ежегодно получать от размещения наружной рекламы в городе до 250 миллионов долларов. Оператор наружной рекламы ТРК заплатил 2,04 млрд рублей за право установки рекламных конструкций. Деньги уже перечислены в бюджет.