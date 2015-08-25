Рекламу ЦДМ на Лубянке признали незаконной

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Рекламу Центрального Детского Магазина на Лубянке признали незаконной, сообщает пресс-служба столичного управления ФАС.

Как говорится в сообщении, в эфире нескольких радиостанций, в вагонах метро, а также на рекламных конструкциях появлялась реклама с высказываниями, нарушавшими закон о рекламе. Например, такого рода: "Хорошие родители водят своих детей на Лубянку. А вы хорошие родители?" или "Ты хороший родитель? Любишь ребенка – отведи в ЦДМ на Лубянку!"

По словам замруководителя столичного УФАС Ирины Гудковой, реклама не должна воздействовать на социально незащищенную группу лиц – детей, склонных не подвергать сомнению полученную информацию, тем более, если она получена от взрослых или из публичных источников. А, исходя из текста рекламы, создается впечатление, что родители, не посетившие со своими детьми ЦДМ на Лубянке, плохие и не любят их.

Ранее m24.ru сообщало, что в отношении Центрального детского магазина на Лубянке завели три дела по признакам нарушения закона о рекламе. Специалистам антимонопольного ведомства, в частности, не понравился повелительный тон в рекламном слогане.

Специалисты надзорного ведомства сочли неправомерными формулировки рекламной кампании, в которой родителям предлагалось отвести детей на Лубянку, а также повелительное наклонение в рекламных слоганах.

Согласно закону, в рекламе не допускается дискредитация родителей и воспитателей, а также подрыв доверия к ним у несовершеннолетних в целях защиты от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта, отметили в ФАС.