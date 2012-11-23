Треть незаконной рекламы в Москве после демонтажа появляется вновь

Каждая третья незаконная реклама в столице появляется снова

Каждая третья незаконная реклама в Москве после демонтажа появляется снова. Причем, зачастую об этом сообщают горожане.

Этот вопрос обсудили на оперативном совещании столичного правительства. С докладом выступил глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. По словам главы ведомства, только в этом году в центре Москвы более десяти раз было демонтировано настенное панно.

Всего было снято более 120 крупноформатных рекламных щитов и более 3 тысяч незаконно размещенных билбордов. Более чем в 5 раз увеличились объемы незаконной рекламы на телефонных будках.

Владимир Черников отметил, что размещение баннеров на городских объектах должно проводиться по закону. Поэтому столичные власти приняли решение в 2013 году создать управление, которое будет демонтировать незаконно установленные рекламные конструкции.