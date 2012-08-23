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Политика

23 августа 2012, 13:08

В Москве уберут треть рекламных баннеров и перетяжек

реклама улицы бизнес социальная сфера власть

В Москве за месяц демонтируют примерно треть рекламных баннеров и перетяжек

В Москве в течение сентября демонтируют примерно треть рекламных баннеров и перетяжек. Как пояснили в столичном департаменте СМИ и рекламы, теперь размещать объявления в городе можно будет только через аукционы. Предполагается, что таким образом доход от рекламы начнут получать не только агентства и предприниматели, но и бюджет.

Рекламу массово начнут убирать в сентябре, после принятия новых правил размещения баннеров, перетяжек и стендов. Город разделили на 14 условных зон. Для каждой из них определен свой список разрешенных конструкций. Эта схема согласована с Москомархитектуры и с Мосгорнаследием.

"Любая рекламная конструкция должна быть идентифицирована с возможностью размещения на том или ином месте", - заявил руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников, - "это прогресс, который пойдет на пользу всем".

Как пояснил Владимир Черников, ранее победитель торгов получал право размещать рекламу, а в дальнейшем уже сам согласовывал конкретное место расположения и ее особенности. Теперь на торги будет выставляться схема, в соответствии с которой оператор должен будет работать.

Черников выразил уверенность, что новый порядок размещения рекламы помощет ликвидировать коррупционную составляющую, связанную с согласованиями размещения рекламы.

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