Рекламу наркотиков через мессенджеры запретят

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Рассылку рекламы наркотиков и другой противоправной информации через мессенджеры запретят, сообщает ТАСС. Законопроект о регулировании мессенджеров разрабатывается Медиа-коммуникационным союзом (МКС) и обсуждается на площадке Роскомнадзора.

По словам главы ведомства Александра Жарова, в последнее время в социальных сетях все чаще появляются жалобы на поступающие через мобильные приложения рассылки с предложением о продаже наркотиков.

Однако деятельность данных сервисов пока не регулируется законодательством, поэтому повлиять на их работу практически невозможно.

Если же закон примут, мессенджеры не смогут рассылать массовую информацию и должны будут заключить договоры с операторами связи, на базе которых они функционируют.