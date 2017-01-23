Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января 2017, 13:26

Экономика

Рекламу наркотиков через мессенджеры запретят

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Рассылку рекламы наркотиков и другой противоправной информации через мессенджеры запретят, сообщает ТАСС. Законопроект о регулировании мессенджеров разрабатывается Медиа-коммуникационным союзом (МКС) и обсуждается на площадке Роскомнадзора.

По словам главы ведомства Александра Жарова, в последнее время в социальных сетях все чаще появляются жалобы на поступающие через мобильные приложения рассылки с предложением о продаже наркотиков.

Однако деятельность данных сервисов пока не регулируется законодательством, поэтому повлиять на их работу практически невозможно.

Если же закон примут, мессенджеры не смогут рассылать массовую информацию и должны будут заключить договоры с операторами связи, на базе которых они функционируют.

Москвичи стали общаться в мессенджерах в два раза дольше. За год жители столицы скачали из интернета 800 эксабайт, что превысило объем загруженных в 2015 году данных в два раза. При этом количество данных, отправленных через интернет-телефонию, голосовые мессенджеры и социальные сети, выросло в 10 раз.

Наиболее популярными мессенджерами стали Skype, WhatsApp и Viber. Лидеры социальных сетей – ВКонтакте, Instagram и Facebook. Что касается онлайн-игр, больше всего москвичи играют в World of Tanks, Dota 2 и Counter Strike.

реклама законы наркотики мессенджеры рекламная рассылка

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика