Путин подписал закон о запрете рекламы на платных телеканалах

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С 1 января 2015 года реклама на платных телеканалах окажется под запретом. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон запрещает распространение рекламы в "телепрограммах, телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих технических устройств".

Обязательные и общедоступные россиянам телеканал платными, как уточняется в законе, не признаются. Уточняется, что ограничения, установленные федеральным законом, не распространяются на рекламу, "размещенную в месте события, транслируемого в прямом эфире или в записи".

Напомним, что проект подписанного президентом России закона был разработан в целях выравнивания экономических условий деятельности вещателей бесплатных и платных телеканалов, а также соблюдения прав потребителей.

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время платные каналы находятся в более выгодном положении по сравнению с конкурентами, так как получают деньги и от кабельных операторов, и от рекламодателей. Под новый закон о запрете рекламы подпадают 1400 платных телеканалов.