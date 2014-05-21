В троллейбусе "Б" установят цифровые рекламные панели

"Интервью": Евгений Михайлов - о бесплатном Wi-Fi на остановках

В троллейбусе Б в рамках пилотного проекта установят цифровые рекламные панели, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

С помощью панелей пассажиры смогут не только смотреть рекламу, но и следить за своим местоположением, а также читать новости и даже регистрироваться в интерактивной системе.

Михайлов отметил, что в салоне троллейбуса разместят сразу несколько панелей, чтобы у всех пассажиров был одинаковый доступ.

Помимо этого, во время поездок москвичи смогут бесплатно пользоваться Wi-Fi без ограничения времени сессий.

Михайлов сообщил, что пилотный проект запустят в июне. Эксперимент продлится два месяца, по истечении которых будет объявлен тендер на право размещения информационных панелей во всех подвижных составах "Мосгортранса".

Напомним, что за последние 2,5 года реклама на наземном транспорте принесла городу более миллиарда рублей.

Такую сумму в столичную казну принесла компания, "Бульварное кольцо", единственный оператор, занимающийся размещением рекламы на автобусах, троллейбусах и трамваях Мосгортранса.

"Бульварное кольцо" выиграла открытый аукцион 5 мая 2011 года и заключила с городом контракт на пять лет. Всего за этот срок она должна принести в бюджет 2,2 млрд рублей.