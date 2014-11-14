Сегодня в СМИ: реклама на ТВ, взятки и антипиратский закон

Фото: M24.ru

Депутаты хотят запретить рекламу на телевидении в "прайм-тайм"

Депутаты планируют запретить показ рекламы во время фильмов и передач, транслируемых в "прайм-тайм" – с 19 до 23 часов в будние дни, с 11 до 23 часов – в выходные и праздничные дни.

Как пишет "Российская газета", авторы документа объясняют свое предложение заботой о комфорте телезрителей. При этом представители телеиндустрии отмечают, что качество передач ухудшится, а каналы будут закрываться.

В понятие "взятка" войдут походы в ресторан и строительство бани

Депутат Госдумы Олег Михеев предложил расширить понятие "взятка", передает "Российская газета".

По мнению депутата, взяткой следует считать также работы, услуги и другие материальные преимущества, к примеру, ужин в ресторане.

Минкульт и правообладатели настояли на самом жестком варианте антипиратского закона

Госдума рассмотрит поправки в закон "Об информации" (или антипиратский закон), распространяющие ограничения не только на видео, а на музыку, книги и программное обеспечение.

По сообщению "Коммерсанта", сайтам, нарушившим авторские права более одного раза, будет грозить "пожизненная" блокировка.

15 ноября вступают в силу масштабные поправки в КоАП

15 ноября в силу вступает федеральный закон №307, который вносит масштабные изменения в КоАП, пишет "Коммерсантъ".

Одно из главных нововведений – инспекторы не будут снимать номера с машин. Кроме того, для медицинского освидетельствования больше не нужны понятые, если есть видеокамера, а водители скутеров будут нести ответственность на дорогах наравне с остальными.

Бизнес-центры опустеют на треть

Московские бизнес-центры к началу 2015 года опустеют на треть, передает "РБК Daily" со ссылкой на консалтинговые компании.

Доля свободных площадей в офисах класса А достигла максимального уровня за всю историю московского офисного рынка – до 25 процентов.

По мнению экспертов, снижение спроса произошло из за нестабильной геополитической и экономической ситуации и совпало со значительным объемом ввода в эксплуатацию новых бизнес-центров.