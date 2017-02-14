16 февраля на фестивале рекламы Red Apple в Digital October состоится встреча с Аленой Долецкой – членом жюри национальной премии "Большая книга" и главным редактором журнала Interview Russia. Речь пойдет о том, как изменились медиа с развитием интернета. Слушатели узнают, что такое качественный креатив, и как его найти в глянцевых журналах.

Red Apple – фестиваль, в рамках которого проходят встречи и мастер-классы с ведущими деятелями в области мирового маркетинга и рекламы. Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 16 февраля в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.