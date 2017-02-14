Форма поиска по сайту

14 февраля 2017, 16:04

Экономика

"Мослекторий" покажет встречу с Аленой Долецкой – главредом Interview

16 февраля на фестивале рекламы Red Apple в Digital October состоится встреча с Аленой Долецкой – членом жюри национальной премии "Большая книга" и главным редактором журнала Interview Russia. Речь пойдет о том, как изменились медиа с развитием интернета. Слушатели узнают, что такое качественный креатив, и как его найти в глянцевых журналах.

Red Apple – фестиваль, в рамках которого проходят встречи и мастер-классы с ведущими деятелями в области мирового маркетинга и рекламы. Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 16 февраля в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
реклама Digital October журналистика маркетинг прямые трансляции Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru Red Apple

