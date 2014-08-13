Реклама Московского зоопарка появится на остановках

Скриншот видеоролика зоопарка

Московский зоопарк в честь своего 150-летия запустил новую рекламную кампанию - "Мы помним вас маленькими!". До декабря на щитах и остановках города можно будет увидеть плакаты с архивными фотографиями самых взрослых обитателей столичного зоосада.

Кампания напомнит москвичам о животных, которые так давно живут в столице, что помнят юными тех, кто сегодня приходит в зоосад уже с собственными детьми. "Мы хотели бы, чтобы наша реклама вызывала позитивные эмоции, чтобы люди видели ее и улыбались", - рассказала M24.ru представительница пресс-службы зоопарка.

Места на рекламных щитах и остановках общественного транспорта зоосаду для стартовавшей кампании бесплатно предоставил департамент СМИ и рекламы Москвы. В каждом месяце площадки - как и их количество - будут меняться.

Что касается августа, то, по словам представительницы пресс-службы, плакаты разместят на десяти щитах и десяти остановках по всему городу. Кроме того, москвичи и гости столицы смогут увидеть на некоторых городских каналах видеоролики зоопарка, время для которых также будет предоставлено бесплатно. Один из роликов, кстати, уже выложен на странице зоосада в Facebook.

Концепцию рекламной кампании разработало агентство Barkstel (оно выиграло соответствующий тендер), инициатором идеи выступил сам зоопарк. Для фото- и видеосюжетов взяли редкие архивные фотографии и интересные факты об обитателях зоосада.

Героев видео- и фотоматериалов трое: жираф Самсон, крокодил Сатурн и слон Памир. Самсону 21 год (что достаточно много для жирафа), он приехал в Москву из Санкт-Петербурга. Аллигатор Сатурн прибыл из Берлина, причем привезли его солдаты после войны - он настоящий военный трофей. Сколько Сатурну лет, никто не знает. Памир же совершил практически кругосветное путешествие, прежде чем поселиться в столичном зоопарке.

В Москве открылась выставка "Как построить зоопарк"

Представительница пресс-службы добавила, что в городе также разместили рекламу выставки "Как построить зоопарк?", которая до ноября проходит в "Рабочем и Колхознице". Гостей этой экспозиции ждут викторины и квесты, лекции, фильмы, демонстрации животных. На выставке можно увидеть архивные фотографии из коллекции зоопарка, видеоинсталляции. Проект также приурочен к 150-летию Московского зоопарка.

Напомним, что недавно Instagram-аккаунт Московского зоопарка признали одним из лучших в России.