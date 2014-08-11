Мясокомбинат "Останкино" оштрафуют за нарушение ПДД в рекламном ролике

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Федеральная антимонопольная служба оштрафует мясокомбинат "Останкино" за рекламу "Папа может", сообщает пресс-служба ведомства. По мнению специалистов, в ролике "отец" нарушает правила дорожного движения, а ребенок показан в опасной ситуации, представляющей угрозу его жизни и здоровью.

В Госавтоинспекции обнаружили целый ряд нарушений, которые совершает "папа" в рекламе. Так, он перевозил ребенка на переднем сидении без использования детского удерживающего устройства, двигался без включения фар ближнего света, а также опасно обгонял других участников движения, неоднократно меняя полосу движения.

Не устроили специалистов и манера вождения "папой", который использовал экстремальную параллельную парковку, а также управлял грузовым автомобилем "с помощью приемов гонщиков-раллистов".

На прошлой неделе московское управление ФАС оштрафовало на 100 тысяч рублей производителя пластиковых окон за рекламу, которая утверждала, что их окна "самые теплые". А в мае такую же сумму за рекламу бонусной программы заплатил оператор сотовой связи "Вымпелком".