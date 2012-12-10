Рекламные видеоэкраны могут запретить уже на этой неделе

Фото: ИТАР-ТАСС

Новые правила размещения наружной рекламы могут быть приняты в Москве уже на этой неделе. Если они будут утверждены, в столице останется 13 разрешенных рекламных форматов. Среди них не будет видеоэкранов, а также рекламы на столбах, пешеходных ограждениях и скамейках.

Как заявил руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников, новые правила могут быть утверждены на заседании правительства Москвы 11 декабря. После их принятия в городе придется демонтировать около 7 тысяч конструкций, пишет газета "Коммерсантъ".

На данный момент порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций в столице регламентируется постановлением правительства Москвы от 21 ноября 2006 года, в которое затем 20 раз вносились изменения.

Проект новых правил был опубликован для обсуждения в июле 2012 года. Тогда предлагалось поделить столицу на 14 зон, в каждой из которых допускались какие-то из 16 рекламных форматов. Уже тогда под запрет попали видеоэкраны и крышные панельные установки.

В сентябре департамент СМИ и рекламы подготовил новую версию правил, по которым разрешенных форматов осталось уже 13. Так, отказались от панелей-кронштейнов - конструкций, которые крепятся преимущественно к столбам.

На заседании 11 декабря тоже планируется утвердить 13 форматов, но их список вновь был переработан. Так, вернули в число разрешенных видов рекламы панели на уличных киосках и в общественных туалетах. Допускаются также остановочные павильоны, указатели с рекламными модулями, афишные стенды, тумбы, щиты 3х6 метров, сити-форматы 1,2х1,8 метра и ситиборды 2,4х1,8 или 3,7х2,7 метра, суперборды 12х4 метра и суперсайты 15х5 метров, медиафасады и уникальные нестандартные носители (воздушные шары, аэростаты и т. п.).

На крышах зданий можно будет устанавливать конструкции только в виде отдельных букв или логотипов. Все 13 форматов разрешат размещать только в одной зоне – между Третьим транспортным кольцом и МКАД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что чиновники планируют сократить количество рекламных конструкций в городе на 24 процента – до 16 тысяч. Это произойдет после торгов на рекламные места в столице, которые состоятся в середине 2013 года.

За этот год в столице было демонтировано более 100 тысяч незаконных баннеров на улицах и зданиях и более 3 тысяч щитов на ограждениях. 60 процентов стендов на автомобилях также признаны незаконными.

