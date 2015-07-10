В России может появиться агентство по борьбе со спамом

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В России может появиться специальное агентство для защиты мобильных номеров от рекламных рассылок и борьбы со спамом в What`s App и Viber. Возможность создания такого ведомства обсудят в Общественной палате.

Руководитель проекта "Россия без долгов", участник проекта Общественной палаты "Перспектива" Денис Калугин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что абоненты, не дававшие согласия, вообще не будут получать рекламные сообщения.

По его словам, сейчас абоненты ежемесячно получают порядка 200–300 миллионов SMS, которые поступают как мусорный траффик, и около 50 миллионов сообщений ежемесячно через What`s App и Viber.

"Это также звонки банков и коллекторов на номера, которые должникам уже не принадлежат, и фишинг – SMS c текстом: Ваша карта заблокирована, перезвоните. Необходимо создать некий инструмент и внести изменения в законодательство, которые позволят абонентам через систему единого окна отказываться от рекламных рассылок и синхронизировать базы данных коллекторских агентств, банков и сотовых операторов, чтобы телефонные звонки не должникам не поступали. Речь идет о том, что можно заранее отказаться от всех рекламных рассылок", – пояснил он.

Как пишет "Коммерсантъ", мобильные операторы утверждают, что не имеют технической возможности блокировать спам в интернет-мессенджерах, а их работа фактически не регулируется российским законодательством.

Добавим, в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий ответственность за причинение беспокойства средствами связи. Под причинением беспокойства средствами связи понимаются телефонные звонки, SMS (в том числе анонимные), а также сообщения по телеграфу, почте, электронной почте или через социальные сети, с оскорблениями человека или его родственников или угрозами, способными вызвать у него опасения за безопасность – его и родственников.

Кроме того, в эту категорию попадают систематические телефонные звонки или SMS без намерения осуществить разговор.

В документе отмечается, что причинение беспокойства средствами связи должно наказываться наложением административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц – 100 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году вступил в силу закон о запрете SMS-спама. Под запрет попадают рассылки, которые отправляют с федеральных номеров – получатель будет видеть не цифры, а название компании. При этом поправки исключают из понятия "SMS-рассылка" сообщения, которые отправляют физические лица с персональных номеров.