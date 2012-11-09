"РБК daily": Цены на "наружку" в Москве будут расти

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году цены на наружную рекламу в столице будут расти. Тенденцию подстегнет сокращение численности рекламных конструкций. По мнению аналитиков, "наружка" подорожает на 15—17 процентов.

В целом по России рост цен на размещение наружной рекламы по итогам 2012 года будет почти на четверть ниже показателя 2011 года и составит 16—18 процентов, пишет "РБК daily". В Москве ожидается, что продажи щитов у селлеров будут выше 50 миллиардов рублей.

Еще заметнее на рынок повлияет демонтаж рекламы на стенах и крышах зданий на Садовом кольце. Рынок "наружки" в 2013 году из-за этого недосчитается 1,5—1,7 миллиардов рублей. По мнению экспертов, частично потери удастся компенсировать за счет перехода бюджетов в другие форматы.