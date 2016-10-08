Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2016, 15:18

Экономика

Рекламу безалкогольного пива на телевидении предложили запретить

Фото: YAY/ТАСС

Рекламу безалкогольного пива на телевидении необходимо запретить. Об этом сообщил первый замруководителя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

"Что происходит? Какое-то белое пятнышко в нижнем или в верхнем углу, где написано "ноль процентов алкоголя", но идет реклама, скрытая реклама, причем конкретных марок пива, которых безалкогольных нет в продаже, а формально все правильно", – сказал Онищенко в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее заслуженный врач России Геннадий Онищенко призвал полностью запретить в России продажу энергетических напитков. "Я бы начал с энергетических напитков, которые всего лишь 15 лет появились. Надо однозначно запрещать и вытравливать их из нашей торговой сети", – отмечал Онищенко.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/339]Как правильно получить лицензию на торговлю алкоголем[/URLEXTERNAL]
реклама продукты Геннадий Онищенко пиво сми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика