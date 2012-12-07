Москва догнала Лондон по объему уличной рекламы

Фото: ИТАР-ТАСС

За 20 лет Москва сравнялась с Лондоном по объемам уличной рекламы. Об этом в ходе телемарафона "Госпрограммы Москвы. Итоги–2012" на телеканале "Москва 24" заявил руководитель департамента СМИ и рекламы города Владимир Черников.

При этом, по словам чиновника, в последние годы реклама не играла позитивной роли в создании имиджа столицы. Сейчас столичные власти начали постепенно очищать город от лишних конструкций.

За 2012 год было демонтировано более 100 тысяч незаконных баннеров на улицах и зданиях, более 3 тысяч щитов на ограждениях, 60 процентов стендов на автомобилях также признаны незаконными.

Напомним, чиновники планируют сократить количество рекламных конструкций почти на четверть – до 16 тысяч. Это произойдет после торгов на рекламные места в столице, которые состоятся в середине 2013 года.