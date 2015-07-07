Госдума предложила ограничить рекламу фастфуда и газировки

Госдума предложила ограничить рекламу вредных продуктов

Депутаты Госдумы предложили ограничить рекламу вредных продуктов. По мнению авторов проекта, в законе "О рекламе" необходимо прописать, что собой представляют продукты с высоким содержанием сахара, соли и жиров, а также запретить рекламировать их как безвредные или полезные, передает телеканал "Москва 24".

Предполагается, что образы таких товаров нельзя будет печатать в изданиях для детей и подростков, а также транслировать по радио и телевидению с 7 утра до 22 часов вечера.

Такие меры должны способствовать формированию у молодежи системы рационального питания, считают депутаты.

Годом ранее Роспотребнадзор по Новгородской области потребовал запретить компании "Макдональдс" производство и реализацию своей продукции в России.

С претензией обратились чиновники новгородского Роспотребнадзора, которые хотят добиться запрета на выпуск и реализацию ряда бургеров "Макдональдс", в том числе популярных в России чизбургеров, роял чизбургеров и чикенбургеров. Также защитники прав потребителей недовольны такими продуктами из меню, как филе-о-фиш, мороженое с ягодными наполнителями и коктейлями.

По мнению чиновников, данная продукция не соответствует технологическим нормам по содержанию жиров, белков и углеводов и показателям энергетической ценности, а содержание питательных веществ в бургерах, коктейлях и десертах отличается от указанного в информационных листах "Макдональдс".