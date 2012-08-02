"Коммерсантъ": четверг, 2 августа 2012 года

Признаки потери неприкосновенности

Госдума готова выдать Геннадия Гудкова следствию

Второй раз за время работы Госдумы шестого созыва власти собираются лишить неприкосновенности оппозиционного депутата. Следственный комитет России (СКР) обвинил справоросса Геннадия Гудкова в совмещении депутатской работы с бизнесом и обнаружил в этом "признаки незаконного участия в предпринимательской деятельности" (ст. 289 УК). Сам депутат видит в действиях СКР "исключительно политическую подоплеку", связывает это с критикой властей и активным участием в акциях протеста. О готовности проголосовать за лишение Геннадия Гудкова иммунитета уже заявили в "Единой России" и ЛДПР.

Олег Рубникович, Сергей Горяшко, Максим Иванов, Виктор Хамраев, "Ъ"

Госслужащих лишают чуждых ценностей

Им может быть предложено отказаться от зарубежного имущества в шестимесячный срок

Российские чиновники и парламентарии не должны иметь за рубежом имущества, ценных бумаг, банковских счетов. Запрет на все это решила установить группа депутатов от "Единой России", КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР. Это не первая инициатива "против зарубежных денег" — депутаты продолжают вносить их в Госдуму, даже уйдя на каникулы. В экспертном сообществе связывают активность депутатов с желанием власти смягчить недовольство, которое вызвали в обществе молниеносно принятые поправки к законодательству о митингах и об НКО.

Наталья Корченкова, Анастасия Новак, Виктор Хамраев, Сергей Горяшко, "Ъ"

Москва клеит рекламу

В город вернут афишные стенды

В сентябре в Москве пройдут первые за последние три года торги по наружной рекламе: столичный департамент СМИ и рекламы выставил на аукцион места под 7,7 тыс. афишных стендов, за которые хочет выручить минимум 700 млн руб. До июля владельцем московских афиш был крупнейший в стране оператор "наружки" Russ Outdoor, не заплативший за их эксплуатацию в городской бюджет ни копейки.

Сергей Соболев, "Ъ"

Накопительную часть пенсии ждет перезагрузка

Пенсионная реформа так и осталась на обсуждении

Накопительную часть пенсии ждет глубокое реформирование — таков главный итог совещания рабочей группы по подготовке пенсионной реформы при Минтруде. Среди обсуждаемых предложений — отменить накопительную часть полностью из-за ее неэффективности; сделать ее добровольной только по инициативе работника или снизить с 6% до 2%. Эксперты высказывают сомнения, что работа группы вообще будет результативной, а предложения будут сформированы — в том числе по причине отсутствия нужных расчетов и официальной позиции ключевых министерств.

Дарья Николаева, "Ъ"

Водительские документы не внушают доверенности

Депутаты спорят с Минюстом о документах, необходимых для управления автомобилем

Госдума направила письмо премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой разрешить водителям управлять автомобилями без доверенности. Для этого нужно вносить поправки в Правила дорожного движения, утвержденные правительством. В Госдуме и ГИБДД считают, что доверенность уже давно потеряла смысл, поскольку она не заверяется печатью и ее можно легко подделать. Против этого выступает Минюст, где считают, что доверенность необходима для привлечения к ответственности попавшего в аварию водителя.

Иван Буранов, "Ъ"

Долги коллекторов пошли под списание

Суды отказывают им в исках к заемщикам

Российские суды начали применять нашумевшее постановление пленума Верховного суда (ВС) о продаже розничных банковских долгов коллекторам. Причем трактуют его существенно шире, чем планировал ВС. Теперь суды не только не принимают от коллекторов иски о возврате купленной ими у банков просрочки под предлогом отсутствия у них банковской лицензии, но и пересматривают уже выигранные коллекторами дела. Такой подход может обойтись коллекторскому рынку примерно в 100 млрд руб. убытков.

Александра Баязитова, "Ъ"

Протестам прописали социальный рост

Повышение цен задевает россиян сильнее, чем политика

После весеннего спада протестная активность снова растет. Число тех, кто готов выйти на акции протеста, уже превысило даже рекордные показатели декабря прошлого года, выяснил "Левада-центр". На росте недовольства сказывается прежде всего рост цен на услуги ЖКХ и алкоголь, говорят эксперты, а репрессии против оппозиции "большинство населения просто не замечает". Это неудивительно: как установил ВЦИОМ, самым популярным источником информации, который пользуется доверием россиян, остается центральное телевидение.

Максим Иванов, "Ъ"

Снимок слепка

"Музей. Взгляд фотографа" в ГМИИ имени Пушкина

Пушкинский музей продолжает отмечать свое столетие. На этот раз в неосвоенном доселе центре Белого зала показывают работы 30 современных фотографов. Часть добыта из архивов, часть снята заново, часть к искусству фотографии имеет косвенное отношение.

Валентин Дьяконов, "Ъ"

Реальность идет в цирк

"Шапито Moscow" Сергея Браткова

На "Красном Октябре" в пространстве бывшего шоколадного цеха проходит выставка Сергея Браткова "Шапито Moscow": это прелюдия к назначенному на сентябрь открытию галереи Red October — совместного проекта галереи "Риджина" и компании "Гута-Девелопмент".

Анна Толстова, "Ъ"