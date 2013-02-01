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01 февраля 2013, 10:26

Политика

В Москве начинается демонтаж тумб и пилларов

В Москве начинается демонтаж рекламных конструкций, мешающих пешеходам

В Москве начинается демонтаж рекламы, мешающей пешеходам. Сносить будут тумбы и пиллары - это плоские прямоугольные "коробки" с подсветкой.

Работа начнется на Долгоруковской и Новослободской улицах. Именно там больше всего рекламные конструкции создают помехи пешеходному движению.

По данным департамента СМИ и рекламы, более 70% рекламных конструкций в Москве стоят незаконно. Срок действия договоров, заключенных с их владельцами, истек в январе этого года.

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Демонтаж проходит в рамках кампании по очистке города от рекламы. В последнее время из Москвы убрали около 30 тысяч баннеров, до конца февраля предстоит демонтировать еще 7 тысяч.

Напомним, в 2012 году было снято более 2 тысяч перетяжек над улицами, 225 крупных баннеров, 265 крупноформатных панно с фасадов зданий, 28 крышных установок, 10 видеоэкранов и более 28 тысяч рекламных щитов с ограждений.

реклама демонтаж власть
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