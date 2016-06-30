На тысячу жителей Москвы приходится почти 12 камер видеонаблюдения

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Москва заняла второе место среди 12 мегаполисов мира по числу камер видеонаблюдения на душу населения, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в ходе Московского урбанистического форума.

По этому показателю российская столица уступает только Лондону.

"Так, в Москве на 1 тысячу жителей приходится 11,63 камер видеонаблюдения, что практически в два раза больше чем в Гонконге, и в шесть раз больше, чем в Пекине", – сказал глава ведомства.

Исследование 12 мегаполисов мира показало, что Москва также занимает второе место по плотности сети рельсового транспорта, уступая в этом только Берлину. После начала эксплуатации МКДЖ и Третьего пересадочного контура столица сможет приблизиться к лидеру исследования.

Помимо этого, в столице наблюдается прирост количества поездок на общественном транспорте. В прошлом году он составил 17 процентов по сравнению с 2010 годом.

Москва также заняла второе место по уровню озеленения города в старых его границах. Лидерство столица уступает лишь Гонконгу. То же второе место Москва занимает по числу точек доступа Wi-Fi на душу населения. На первом месте – Сеул.

Российская столица в этом году вошла и в число лидеров по общей площади построенных зданий на душу населения.

Специалисты компании PwC исследовали статистические показатели 12 крупнейших мегаполисов мира: Москвы, Нью-Йорка, Сан-Паулу, Берлина, Сингапура, Лондона, Мехико, Шанхая, Гонконга, Токио, Сеула и Пекина.

В ходе Московского урбанистического форума Сергей Собянин сообщил, что Москва стала лидером среди семи самых динамично развивающихся мегаполисов мира.

Форум проходит в столице с 30 июня по 3 июля. Это ежегодная конференция, посвященная архитектуре, транспорту и городской экономике. На площадке форума власти и бизнес вместе решают, как улучшить жизнь горожан. Чиновники и эксперты рассказывают, какими будут города в ближайшем будущем, или какими они стали за последнее время.