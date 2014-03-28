В Москве проживает 64 процента российских долларовых миллионеров

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице России проживает 64 процента российских долларовых миллионеров. Всего в стране их насчитали более 80 тысяч, но большинство из них из Москвы. Такие цифры приводятся в новом докладе международной консультационной фирмы New World Wealth.

Согласно документу, больше всего миллионеров в прошлом году было в США - более 4 миллионов человек. Далее по списку - Япония, Великобритания, Германия, Китай, Канада, Швейцария, Бразилия, Франция и Сингапур, передает телеканал "Москва 24".

Среди городов-лидеров по числу богачей Москва занимает 26 место. Первые позиции в городском рейтинге получили Лондон, где немало российских бизнесменов, а также Нью-Йорк, Токио, Сингапур и Гонконг.