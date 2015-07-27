Южный впервые за 14 лет вылетел из топ-100 рейтинга профессиональных теннисистов

Фото: ТАСС/Алексей Насыров

Впервые с января 2001 года россиянин Михаил Южный покинул топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает официальный сайт организации.

В последнем матче российский спортсмен проиграл австрийцу Бастиану Тринкеру в первом круге турнира в хорватском Умаге. В связи с этим Южный потерял сразу 11 позиций в рейтинге, став 101-м.

Последний раз Южный опускался ниже первой сотни 15 января 2001 года. Стоит отметить, что единственным россиянином в топ-100 остается Теймураз Габашвили - на данный момент он имеет в активе 854 очка и занимает 53-е место.

На первом месте рейтинга по-прежнему находится серб Новак Джокович, вторым идет швейцарец Роджер Федерер, тройку лидеров замыкает британец Энди Маррей.