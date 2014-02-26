"Ну, погоди!" назвали самым любимым мультфильмом в России

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!". Фото: ИТАР-ТАСС

Легендарный советский мультсериал "Ну, погоди!" занял первое место по популярности в России, сообщает в среду, 26 февраля, Фонд общественного мнения.

Согласно опросу, 20 процентов россиян своим любимым мультфильмом называют "Ну, погоди!". На втором месте расположился современный мультсериал "Маша и медведь" (7 процентов), а третье место досталось советскому мультику "Простоквашино" и американскому "Шреку" (по 5 процентов).

Социологи также отметили, что 39 процентов россиян любят смотреть полнометражные анимационные фильмы, а "приверженцами" детских мультфильмов оказались 22 процента опрошенных.

19 процентов респондентов смотрят мультфильмы почти каждый день и почти столько же (18%) - несколько раз в неделю.

Опрос проходил с 8 по 9 февраля 2014 года в 100 населенных пунктах страны среди 1,5 тысячи людей.