Динамика изменений цен на бензин в странах Европы в I полугодии

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Цены на бензин в Европе в первом полугодии изменялась разнонаправленно, однако ближе к середине года влияние на стоимость топлива оказали цены на нефть, которые стали снижаться.

Таким образом, соотношение цен в Казахстане, России и Белоруссии и цен в ЕС осталось почти неизменным, свидетельствует рейтинг, подготовленный экспертами.

Первое место в рейтинге удерживает Норвегия. Стоимость 95-го бензина в пересчете на рубли на начало июля составила 78.5 рублей за литр. На втором месте находится Италия – 74.1 рубля за литр бензина. Замыкает тройку лидеров по дороговизне бензина Нидерланды. Здесь 95-й бензин стоит 73.8 рубля за литр.

Лидерами по дешевизне топлива стали Белоруссия, Казахстан и Россия, здесь литр 95-го бензина стоит 29 рублей, 30,2 рублей и 31 рубль соответственно.

По дешевизне дизельного топлива также лидируют страны Таможенного союза, а самый дорогой "дизель" в Норвегии (69.8 рублей за литр), Швеции (69.7 рублей) и Италии (69.5 рублей).

Наибольший рост цен на бензин в Европе в январе-июне наблюдался в Норвегии, Болгарии и Финляндии – на 2% с начала года. Россия с повышением в 0.8% заняла 6-е место. При этом на 4% снизились цены на бензин с октановым числом 95 в Великобритании и Польше, более чем на 3% в Литве.

В ряде стран Европы дизтопливо обходится дороже бензина. Наибольшее превышение цены дизельного топлива над стоимостью бензина отмечено в Великобритании – на 2.5 рубля за литр.

На среднюю зарплату больше всего бензина могут себе позволить приобрести граждане Люксембурга – 2.3 тысячи литров в месяц. На втором месте находится Норвегия (2.2 тысячи литров), на третьем - Великобритания.

Меньше всего бензина на свои средние зарплаты можно купить в Болгарии (218 литров), Румынии и на Украине. Россия с 753 литрами бензина в месяц находится на 16 месте из 32 стран, попавших в рейтинг.

Рейтинг был составлен экспертами РИА Новости на основании данных статистики государств Европы. Анализ цен производился путем пересчета местной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ.