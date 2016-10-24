Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Российскую теннисистку Марию Шарапову исключили из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщают "Дни.ру".

На прошлой неделе спортсменка была на 93-м месте в таблице. Теперь ее позицию занимает Ирина Хромачева.

Рейтинг WTA создан в 1975 года. Это самый авторитетный рейтинг среди теннисисток всего мира. Обновляется он каждую неделю.