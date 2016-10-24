Форма поиска по сайту

24 октября 2016, 11:32

Марию Шарапову исключили из рейтинга Женской теннисной ассоциации

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Российскую теннисистку Марию Шарапову исключили из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщают "Дни.ру".

На прошлой неделе спортсменка была на 93-м месте в таблице. Теперь ее позицию занимает Ирина Хромачева.

Рейтинг WTA создан в 1975 года. Это самый авторитетный рейтинг среди теннисисток всего мира. Обновляется он каждую неделю.

Мария Шарапова – единственная российская теннисистка, побеждавшая во всех турнирах "Большого шлема". Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции и по разу US Open, Уимблдон и Australian Open. Кроме того, в 2012 году Шарапова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне.

В марте 2016 года в крови спортсменки был найден запрещенный препарат милдронат. По словам Шараповой, она принимала это лекарство в течение десяти лет по назначению врача. В список запрещенных препаратов милдронат включили с 1 января 2016 года. Однако спортсменка не обратила внимание на изменения и продолжила его употреблять.

Шарапову дисквалифицировали от соревнований на два года за употребление запрещенного препарата. Тем не менее, позднее срок наказания теннисистки сократили до пятнадцати месяцев. Спортсменка сможет приступить к соревнованиям с 26 апреля следующего года.

