Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Российскую теннисистку Марию Шарапову исключили из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщают "Дни.ру".
На прошлой неделе спортсменка была на 93-м месте в таблице. Теперь ее позицию занимает Ирина Хромачева.
Рейтинг WTA создан в 1975 года. Это самый авторитетный рейтинг среди теннисисток всего мира. Обновляется он каждую неделю.
В марте 2016 года в крови спортсменки был найден запрещенный препарат милдронат. По словам Шараповой, она принимала это лекарство в течение десяти лет по назначению врача. В список запрещенных препаратов милдронат включили с 1 января 2016 года. Однако спортсменка не обратила внимание на изменения и продолжила его употреблять.
Шарапову дисквалифицировали от соревнований на два года за употребление запрещенного препарата. Тем не менее, позднее срок наказания теннисистки сократили до пятнадцати месяцев. Спортсменка сможет приступить к соревнованиям с 26 апреля следующего года.