"Русский репортер": Как сойти с ума, излечиться и стать психологом

Как сойти с ума, излечиться и стать психологом

Фото: ИТАР-ТАСС

Шкала Бирюлева. Рейтинг национализма российских политиков

Столкновения на юге столицы проявили разницу во взглядах политиков на многие острые проблемы, которые предстоит решить российскому обществу. "Русский репортер" составил рейтинг высказываний политиков относительно бирюлевских событий, ранжировав их по степени жесткости: от наиболее сдержанных до самых радикальных предложений.

Теракт в Волгограде: первая реакция

Взрыв в Волгограде — первый за несколько лет теракт в центральной части России. Он в очередной раз напомнил, что война с терроризмом, в которой наша страна находится на передовой, далека от завершения.

Улитки с зубами

За последние полвека Дания вступила в Евросоюз, несколько раз выбирала парламент. Строились дома, короля сменила королева, неизменным оставался лишь запах марихуаны в центре Копенгагена. Там уже 42 года идет социальный эксперимент под названием Христиания. Этот анклав анархистов, хиппи и прочих инакомыслящих десятки лет борется за независимость и право на свой особый, альтернативный социально-политический путь.

10 лет шизофрении

Шизофрения считается неизлечимым заболеванием. В каком-то смысле это приговор. История норвежского психолога Арнхильд Лаувенг может заставить научное сообщество если не полностью изменить отношение к этому диагнозу, то во всяком случае пересмотреть некоторые базовые установки.

Год дружбы и месяц вражды

Год дружбы, объявленный между Россией и Нидерландами, не оправдал своего названия. Страны если и дружили, то лишь до середины сентября, а потом начался месяц вражды. Он вместил в себя аресты экологов, избиения дипломатов, обмены нотами протеста.

