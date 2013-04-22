Рейтинг крупнейших семейных бизнесов возглавила семья Гуцериевых

Михаил Гуцериев. Фото: ИТАР-ТАСС

Рейтинг крупнейших семейных бизнесов в России возглавила семья Гуцериевых. Суммарный капитал клана Гуцериевых превысил 6 миллиардов долларов.

Михаил Гуцериев является президентом компании "Русснефть", а его брат Микаил - основным акционером и президентом "Бинбанка", отмечается в рейтинге, составленном журналом CEO.

Второе место в списке занимают Ротенберги, суммарный капитал которых составляет почти 6 миллиардов долларов. Аркадий Ротенберг является председателем совета директоров "СМП-Банка", а его брат Борис - вице-президентом Федерации дзюдо России.

Замыкает тройку богатейших клан Хачатуровых. Они располагают капиталом в 5,74 миллиарда рублей. Один из братьев Хачатуровых - генеральный директор "Росгосстраха", а второй - председатель совета директоров "РГС-Банка".

В номинации "Самый быстрый рост" победили супруги Александр и Наталья Луценко. Они являются основателями компании "Содружество", занимающейся производством масличных культур и кормов для животноводства. Суммарный капитал супругов - почти полтора миллиарда долларов.