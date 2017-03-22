S&P улучшило прогнозы рейтингов 13 российских компаний

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило прогнозы рейтингов 13 российских компаний, следует из материалов S&P. Прогнозы изменили на "позитивный" со "стабильного".

Изменение прогнозов затронуло все рейтинги "Газпрома" , "Газпром нефти" , "ЛУКОЙЛа" , "Роснефти" , "Мобильных Телесистем" , "Мегафона" , "Транснефти" , "ФСК ЕЭС" , "МОЭСК" , "МРСК Центра" , "Российских железных дорог", "Россети" , "Атомэнергопрома".

17 марта агентство улучшило прогноз по кредитному рейтингу Российской Федерации.