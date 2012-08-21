"Вечерняя Москва" стала вторым по популярности изданием столицы

Москва 24

"Вечерняя Москва" поднялась на вторую строчку в рейтинге московских еженедельных газет. По данным "TNS Россия", каждый выпуск еженедельника читают 1 181 300 человек. От лидера - еженедельника "Аргументы и факты" издание на сегодня отделяют всего 117 тысяч.

По сравнению с прошлым измерением "TNS Россия" - с декабря 2011 по апрель 2012 - аудитория "Вечерней Москвы" увеличилась почти на 200 тысяч читателей. На сегодня "Вечерняя Москва" — единственное из московских еженедельных изданий, которому в марте–июле этого года удалось увеличить аудиторию. Именно на этот период приходится традиционный "летний спад" на рынке печатных СМИ.