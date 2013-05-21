Москва возглавила рейтинг привлекательности российских городов

Фото: ИТАР-ТАСС

Рейтинг привлекательности российских городов составили Министерство регионального развития совместно с союзом инженеров и специалистами Госстроя, Роспотребнадзора и МГУ. Они провели исследование по оценке качества среды проживания в 164 городах России.

Их позиции в итоговом рейтинге определяли по 13 индексам, среди которых: динамика численности населения, благосостояние граждан, социальная инфраструктура, доступность жилья, инновационная активность, транспортная, инженерная инфраструктура и другие.

В первые строчки рейтинга вышли города, занимающие лидирующие позиции по большинству направлений (исключением является индекс доступности жилья). Первую строчку в рейтинге заняла Москва. За ней следуют Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань и другие.

К лидерам также отнесли города с преимуществами в развитии - Владивосток, Краснодар, Сочи, Калининград, инвестиционно привлекательные - Томск, Омск, Сургут, Тюмень, Иркутск, Ярославль, Саратов, и города с высокими темпами строительства - Подольск, Химки, Балашиха, Мытищи. А середину рейтинга составили крупнейшие металлургические моногорода - Челябинск, Магнитогорск, Каменск-Уральский, а также города с относительно диверсифицированной экономикой - Владимир, Волжский, Южно-Сахалинск.

Как сообщается на сайте министерства, данные рейтинга пока приняты в качестве рабочего материала при выстраивании государственной политики в сфере урбанистики. По мнению главы Минрегиона Игоря Слюняева, чтобв обеспечить внутреннюю стабильность и создать условия для социального и экономического роста городов, такие исследования стоит проводить постоянно.