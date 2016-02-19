Латиницу в названиях компаний чаще всего используют в Москве и Петербурге

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Наибольшая доля компаний с названиями на латинице зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге. В Сибири, напротив, предпочитают названия фирм на русском языке. Такие данные приводятся в исследовании компании 2ГИС.

Аналитики 2ГИС рассмотрели более 650 тысяч названий организаций в 15 российских городах с населением свыше 1 миллиона человек. Проведенный анализ показал, что подавляющее число организаций в российских миллионниках имеют названия на русском языке - 85 процентов организаций.

При этом наибольшей долей русскоязычных названий отличились сибирские города. Омск занял первое место с показателем почти в 90 процентов, чуть меньше - в Красноярске и Новосибирске. Они расположились соответственно на втором и третьем месте.

В противоположной части рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург. В двух крупнейших городах страны большинство организаций тоже носят названия на русском языке. Но в сравнении с остальными миллионниками в столицах наблюдается самая высокая доля брендов на латинице, в основном на английском языке.

В Москве таких организаций больше 20 процентов, в Санкт-Петербурге - свыше 15 процентов.