Журнал People назвал самого сексуального мужчину

Фото: ТАСС/Van Tine Dennis

40-летний футболист Дэвид Бэкхем признан самым сексуальным мужчиной из ныне живущих по версии журнала People. Как говорит сам спортсмен, это звание для него большая честь, пишут "Дни.Ру".

По словам футболиста, его жена Виктория Бэкхем совсем не удивилась, когда ее мужа признали самым сексуальным на планете. "Надеюсь, что это потому, что она всегда считала меня таким. Но она, конечно, меня поздравила", – сказал Бэкхем и добавил, что его четверо детей только рассмеялись, когда узнали эту новость.

На втором месте самых сексуальных мужчин расположился 34-летний певец и актер Джастин Тимберлейк, а на третьем – 37-летний актер Рейд Скотт. В пятерку также вошли Идрис Эльба и Сэм Юэн.

В прошлом году звание Sexiest Man Alive было присуждено актеру Крису Хемсворту, который снялся в фильмах "Тор", "Мстители" и "Тор 2: Царство тьмы". В 2013 году лучшим был выбрал солист группы Maroon 5 Адам Левин.

Журнал People ежегодно составляет рейтинг самых сексуальных мужчин планеты. Двукратными обладателями этого звания становились Брэд Питт, Джордж Клуни и Джонни Депп.

Отметим, самой сексуальной женщиной в прошлом году была названа актриса и модель Victoria's Secret Кейт Аптон.